Tuttosport: “Serie B, il pagellone di fine mercato. Palermo e Venezia in pole”

La Serie B riparte con grande equilibrio e con un pagellone che mette in evidenza ambizioni e difficoltà. Come sottolineato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, in pole ci sono Palermo e Venezia, seguite da Empoli e Monza, mentre la Sampdoria appare più debole rispetto alla scorsa stagione.

Il Palermo è la squadra meglio valutata: voto 8, con una rosa rinforzata in ogni reparto e un tecnico come Filippo Inzaghi che in Serie B non ha mai fallito. «Si può sognare», scrive Scaduto su Tuttosport. Subito dietro il Venezia, voto 7.5, forte di un organico che poteva salvarsi anche in Serie A e con Stroppa in panchina, tecnico con tre promozioni già conquistate.

Più indietro Empoli e Monza, entrambe con 7 in pagella. Per i toscani, guidati da Pagliuca, c’è la prospettiva di inserirsi tra le grandi. Per i brianzoli il voto è dettato dalla conferma dei big, più che dagli acquisti.

Il resto del campionato, spiega ancora la Gazzetta di Scaduto su Tuttosport, si annuncia equilibrato: Modena (6.5) può assorbire la partenza di Palumbo, il Catanzaro (6.5) ha qualità ma Aquilani dovrà confermarsi, mentre il Cesena (6.5) punta forte sulla conferma di Shpendi. Bene anche il Sudtirol (6.5) con Castori, mentre l’Entella (6) spera in una comoda salvezza.

Dalla parte bassa, Padova (5), Pescara (5), Mantova (5.5) e Juve Stabia (5.5) sembrano le più fragili. La Reggiana si attesta sulla sufficienza, mentre lo Spezia (6) rischia di pagare la mancata promozione e l’assenza di Esposito.

Infine, la Sampdoria: voto 5. «Questa Samp potrebbe essere anche più debole di quella retrocessa», osserva Scaduto su Tuttosport, con dubbi sull’inesperienza di Donati e rimpianti per non aver confermato Evani.

Un campionato aperto, che secondo Tuttosport potrebbe riservare sorprese ma con due certezze in testa: Palermo e Venezia, pronte a contendersi la A.