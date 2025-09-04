Serie B ufficializzati anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª ecco il calendario del Palermo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

La Lega Serie B ha reso noti gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 4ª alla 12ª giornata. Il Palermo conosce così il proprio cammino autunnale, con una serie di partite di spessore che potranno incidere sul futuro della stagione.

Il primo impegno è fissato per venerdì 19 settembre alle ore 21.00, quando al Barbera arriverà il Bari per una sfida dal sapore di alta classifica. Subito dopo, il 27 settembre, i rosanero saranno di scena a Cesena.

Settimana intensa anche a fine mese: il 30 settembre, in turno infrasettimanale, il Palermo affronterà al Barbera il Venezia, avversario diretto per i playoff. A seguire, il 4 ottobre, trasferta insidiosa sul campo dello Spezia.

Il 19 ottobre la squadra tornerà in casa per ospitare il Modena, mentre una settimana dopo, il 25 ottobre, sfiderà in trasferta il Catanzaro, altra candidata a un campionato di vertice.

Il mese di ottobre si chiuderà il 28 con il big match contro il Monza al Barbera, gara di cartello tra due formazioni considerate tra le favorite alla promozione.

A novembre, altro calendario fitto: il 1° novembre Palermo-Pescara, il 7 novembre trasferta a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, per chiudere il ciclo della 12ª giornata prima della nuova sosta.

Un cammino intenso che metterà subito alla prova gli uomini di Inzaghi, attesi da scontri diretti e trasferte delicate, con il calore del Barbera che sarà ancora una volta l’arma in più.

PROGRAMMA GARE 4ª – 12ª giornata

4a GIORNATA

Venerdì 19 settembre 2025 ore 19.00 FROSINONE – SÜDTIROL*

ore 21.00 PALERMO – BARI*

Sabato 20 settembre 2025 ore 15.00 REGGIANA – CATANZARO

ore 15.00 SPEZIA – JUVE STABIA

ore 15.00 VENEZIA – CESENA

ore 17.15 MONZA – SAMPDORIA

ore 19.30 MANTOVA – MODENA

Domenica 21 settembre 2025 ore 15.00 CARRARESE – AVELLINO

ore 17.15 PESCARA – EMPOLI

ore 19.30 PADOVA – V. ENTELLA

* anticipi disposti per successivi impegni nei sedicesimi di Coppa Italia, programmati per martedì 23 settembre 2025 (come da C.U.
LNPA n. 33 del 3 settembre u.s.)

5a GIORNATA

Venerdì 26 settembre 2025 ore 20.30 CATANZARO – JUVE STABIA

Sabato 27 settembre 2025 ore 15.00 AVELLINO – V. ENTELLA

ore 15.00 CESENA – PALERMO

ore 15.00 MANTOVA – FROSINONE

ore 15.00 SÜDTIROL – REGGIANA

ore 15.00 VENEZIA – SPEZIA

ore 17.15 MONZA – PADOVA

ore 19.30 BARI – SAMPDORIA

Domenica 28 settembre 2025 ore 17.15 MODENA – PESCARA

ore 19.30 EMPOLI – CARRARESE

6a GIORNATA

Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30 FROSINONE – CESENA

ore 20.30 JUVE STABIA – MANTOVA

ore 20.30 PADOVA – AVELLINO

ore 20.30 PALERMO – VENEZIA

ore 20.30 REGGIANA – SPEZIA

ore 20.30 V. ENTELLA – BARI

Mercoledì 1° ottobre 2025 ore 20.30 CARRARESE – MODENA

ore 20.30 EMPOLI – MONZA

ore 20.30 PESCARA – SÜDTIROL

ore 20.30 SAMPDORIA – CATANZARO

7ª GIORNATA

Sabato 4 ottobre 2025 ore 15.00 AVELLINO – MANTOVA

ore 15.00 BARI – PADOVA

ore 15.00 MONZA – CATANZARO

ore 15.00 VENEZIA – FROSINONE

ore 17.15 SPEZIA – PALERMO

ore 19.30 CESENA – REGGIANA

Domenica 5 ottobre 2025 ore 15.00 CARRARESE – JUVE STABIA

ore 15.00 SÜDTIROL – EMPOLI

ore 17.15 SAMPDORIA – PESCARA

ore 19.30 MODENA – V. ENTELLA

8a GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025 ore 20.30 V. ENTELLA – SAMPDORIA

Sabato 18 ottobre 2025 ore 15.00 FROSINONE – MONZA

ore 15.00 MANTOVA – SÜDTIROL

ore 15.00 PESCARA – CARRARESE

ore 15.00 REGGIANA – BARI

ore 17.15 JUVE STABIA – AVELLINO

ore 19.30 SPEZIA – CESENA

Domenica 19 ottobre 2025 ore 15.00 PALERMO – MODENA

ore 17.15 EMPOLI – VENEZIA

ore 19.30 CATANZARO – PADOVA

9a GIORNATA

Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.30 MODENA – EMPOLI

Sabato 25 ottobre 2025 ore 15.00 AVELLINO – SPEZIA

ore 15.00 MONZA – REGGIANA

ore 15.00 SAMPDORIA – FROSINONE

ore 15.00 SÜDTIROL – CESENA

ore 15.00 V. ENTELLA – PESCARA

ore 17.15 CARRARESE – VENEZIA

ore 19.30 CATANZARO – PALERMO

Domenica 26 ottobre 2025 ore 15.00 PADOVA – JUVE STABIA

ore 17.15 BARI – MANTOVA

10a GIORNATA

Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 CESENA – CARRARESE

ore 20.30 EMPOLI – SAMPDORIA

ore 20.30 FROSINONE – V. ENTELLA

ore 20.30 PALERMO – MONZA

ore 20.30 PESCARA – AVELLINO

ore 20.30 REGGIANA – MODENA

Mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20.30 JUVE STABIA – BARI

ore 20.30 MANTOVA – CATANZARO

ore 20.30 SPEZIA – PADOVA

ore 20.30 VENEZIA – SÜDTIROL

11a GIORNATA

Sabato 1° novembre 2025 ore 12.30 AVELLINO – REGGIANA

ore 15.00 CARRARESE – FROSINONE

ore 15.00 PADOVA – SÜDTIROL

ore 17.15 V. ENTELLA – EMPOLI

ore 19.30 PALERMO – PESCARA

Domenica 2 novembre 2025 ore 15.00 BARI – CESENA

ore 15.00 CATANZARO – VENEZIA

ore 15.00 MODENA – JUVE STABIA

ore 17.15 MONZA – SPEZIA

ore 19.30 SAMPDORIA – MANTOVA

12a GIORNATA

Venerdì 7 novembre 2025 ore 20.30 SPEZIA – BARI

Sabato 8 novembre 2025 ore 15.00 EMPOLI – CATANZARO

ore 15.00 FROSINONE – MODENA

ore 15.00 MANTOVA – PADOVA

ore 15.00 REGGIANA – V. ENTELLA

ore 15.00 SÜDTIROL – CARRARESE

ore 17.15 JUVE STABIA – PALERMO

ore 19.30 VENEZIA – SAMPDORIA

Domenica 9 novembre 2025 ore 15.00 CESENA – AVELLINO

ore 17.15 PESCARA – MONZA

Ultimissime

Serie B ufficializzati anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª ecco il calendario del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Südtirol-Palermo: le quote dei bookmaker per la sfida del “Druso”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Ursino: «Monza Palermo e Venezia le favorite in B Catanzaro con Rispoli ha fatto un grande colpo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Gazzetta di Modena: “Statistiche I gialli sono ai livelli del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Castori recupera due calciatori per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025