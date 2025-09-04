Serie B ufficializzati anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª ecco il calendario del Palermo
La Lega Serie B ha reso noti gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 4ª alla 12ª giornata. Il Palermo conosce così il proprio cammino autunnale, con una serie di partite di spessore che potranno incidere sul futuro della stagione.
Il primo impegno è fissato per venerdì 19 settembre alle ore 21.00, quando al Barbera arriverà il Bari per una sfida dal sapore di alta classifica. Subito dopo, il 27 settembre, i rosanero saranno di scena a Cesena.
Settimana intensa anche a fine mese: il 30 settembre, in turno infrasettimanale, il Palermo affronterà al Barbera il Venezia, avversario diretto per i playoff. A seguire, il 4 ottobre, trasferta insidiosa sul campo dello Spezia.
Il 19 ottobre la squadra tornerà in casa per ospitare il Modena, mentre una settimana dopo, il 25 ottobre, sfiderà in trasferta il Catanzaro, altra candidata a un campionato di vertice.
Il mese di ottobre si chiuderà il 28 con il big match contro il Monza al Barbera, gara di cartello tra due formazioni considerate tra le favorite alla promozione.
A novembre, altro calendario fitto: il 1° novembre Palermo-Pescara, il 7 novembre trasferta a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, per chiudere il ciclo della 12ª giornata prima della nuova sosta.
Un cammino intenso che metterà subito alla prova gli uomini di Inzaghi, attesi da scontri diretti e trasferte delicate, con il calore del Barbera che sarà ancora una volta l’arma in più.
PROGRAMMA GARE 4ª – 12ª giornata
4a GIORNATA
Venerdì 19 settembre 2025 ore 19.00 FROSINONE – SÜDTIROL*
ore 21.00 PALERMO – BARI*
Sabato 20 settembre 2025 ore 15.00 REGGIANA – CATANZARO
ore 15.00 SPEZIA – JUVE STABIA
ore 15.00 VENEZIA – CESENA
ore 17.15 MONZA – SAMPDORIA
ore 19.30 MANTOVA – MODENA
Domenica 21 settembre 2025 ore 15.00 CARRARESE – AVELLINO
ore 17.15 PESCARA – EMPOLI
ore 19.30 PADOVA – V. ENTELLA
* anticipi disposti per successivi impegni nei sedicesimi di Coppa Italia, programmati per martedì 23 settembre 2025 (come da C.U.
LNPA n. 33 del 3 settembre u.s.)
5a GIORNATA
Venerdì 26 settembre 2025 ore 20.30 CATANZARO – JUVE STABIA
Sabato 27 settembre 2025 ore 15.00 AVELLINO – V. ENTELLA
ore 15.00 CESENA – PALERMO
ore 15.00 MANTOVA – FROSINONE
ore 15.00 SÜDTIROL – REGGIANA
ore 15.00 VENEZIA – SPEZIA
ore 17.15 MONZA – PADOVA
ore 19.30 BARI – SAMPDORIA
Domenica 28 settembre 2025 ore 17.15 MODENA – PESCARA
ore 19.30 EMPOLI – CARRARESE
6a GIORNATA
Martedì 30 settembre 2025 ore 20.30 FROSINONE – CESENA
ore 20.30 JUVE STABIA – MANTOVA
ore 20.30 PADOVA – AVELLINO
ore 20.30 PALERMO – VENEZIA
ore 20.30 REGGIANA – SPEZIA
ore 20.30 V. ENTELLA – BARI
Mercoledì 1° ottobre 2025 ore 20.30 CARRARESE – MODENA
ore 20.30 EMPOLI – MONZA
ore 20.30 PESCARA – SÜDTIROL
ore 20.30 SAMPDORIA – CATANZARO
7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre 2025 ore 15.00 AVELLINO – MANTOVA
ore 15.00 BARI – PADOVA
ore 15.00 MONZA – CATANZARO
ore 15.00 VENEZIA – FROSINONE
ore 17.15 SPEZIA – PALERMO
ore 19.30 CESENA – REGGIANA
Domenica 5 ottobre 2025 ore 15.00 CARRARESE – JUVE STABIA
ore 15.00 SÜDTIROL – EMPOLI
ore 17.15 SAMPDORIA – PESCARA
ore 19.30 MODENA – V. ENTELLA
8a GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025 ore 20.30 V. ENTELLA – SAMPDORIA
Sabato 18 ottobre 2025 ore 15.00 FROSINONE – MONZA
ore 15.00 MANTOVA – SÜDTIROL
ore 15.00 PESCARA – CARRARESE
ore 15.00 REGGIANA – BARI
ore 17.15 JUVE STABIA – AVELLINO
ore 19.30 SPEZIA – CESENA
Domenica 19 ottobre 2025 ore 15.00 PALERMO – MODENA
ore 17.15 EMPOLI – VENEZIA
ore 19.30 CATANZARO – PADOVA
9a GIORNATA
Venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.30 MODENA – EMPOLI
Sabato 25 ottobre 2025 ore 15.00 AVELLINO – SPEZIA
ore 15.00 MONZA – REGGIANA
ore 15.00 SAMPDORIA – FROSINONE
ore 15.00 SÜDTIROL – CESENA
ore 15.00 V. ENTELLA – PESCARA
ore 17.15 CARRARESE – VENEZIA
ore 19.30 CATANZARO – PALERMO
Domenica 26 ottobre 2025 ore 15.00 PADOVA – JUVE STABIA
ore 17.15 BARI – MANTOVA
10a GIORNATA
Martedì 28 ottobre 2025 ore 20.30 CESENA – CARRARESE
ore 20.30 EMPOLI – SAMPDORIA
ore 20.30 FROSINONE – V. ENTELLA
ore 20.30 PALERMO – MONZA
ore 20.30 PESCARA – AVELLINO
ore 20.30 REGGIANA – MODENA
Mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20.30 JUVE STABIA – BARI
ore 20.30 MANTOVA – CATANZARO
ore 20.30 SPEZIA – PADOVA
ore 20.30 VENEZIA – SÜDTIROL
11a GIORNATA
Sabato 1° novembre 2025 ore 12.30 AVELLINO – REGGIANA
ore 15.00 CARRARESE – FROSINONE
ore 15.00 PADOVA – SÜDTIROL
ore 17.15 V. ENTELLA – EMPOLI
ore 19.30 PALERMO – PESCARA
Domenica 2 novembre 2025 ore 15.00 BARI – CESENA
ore 15.00 CATANZARO – VENEZIA
ore 15.00 MODENA – JUVE STABIA
ore 17.15 MONZA – SPEZIA
ore 19.30 SAMPDORIA – MANTOVA
12a GIORNATA
Venerdì 7 novembre 2025 ore 20.30 SPEZIA – BARI
Sabato 8 novembre 2025 ore 15.00 EMPOLI – CATANZARO
ore 15.00 FROSINONE – MODENA
ore 15.00 MANTOVA – PADOVA
ore 15.00 REGGIANA – V. ENTELLA
ore 15.00 SÜDTIROL – CARRARESE
ore 17.15 JUVE STABIA – PALERMO
ore 19.30 VENEZIA – SAMPDORIA
Domenica 9 novembre 2025 ore 15.00 CESENA – AVELLINO
ore 17.15 PESCARA – MONZA