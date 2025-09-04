Palermo piange Joshua giovane tifoso rosanero scomparso a 13 anni

Il quartiere di Ciaculli e l’intera comunità rosanero sono avvolti dal dolore per la morte di Joshua, tifoso del Palermo di appena 13 anni, scomparso nelle scorse ore dopo aver combattuto contro una malattia.

Un dolore immenso che ha scosso il mondo del tifo organizzato e non solo. Sulla pagina Facebook Appartenenza Rosanero è apparso un messaggio che lo ricorda «su quella sbarra a lanciare un coro per il suo grande amore, il Palermo, con gli occhi pieni di gioia e l’orgoglio di essere uno di noi. Ciao, piccolo grande cuore rosanero». Parole accompagnate da un’immagine che lo ritrae in curva e da una frase che campeggia anche su uno striscione esposto stanotte sotto casa sua: «Joshua è qua e canta con gli ultras».

Il giovane era benvoluto tra i più piccoli del gruppo ultras e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. A testimoniarlo i tanti messaggi apparsi sui social, non solo da Palermo ma anche da piazze rivali come Catania e Frosinone, oltre che da Bari, Roma e Bologna. «Facevi parte di noi, eri un ragazzo d’oro», scrive chi lo conosceva. «Ora sei la stella più bella che brilla da lassù», si legge in un altro ricordo.

Anche la pagina Romanticismo Ultras ha dedicato un pensiero carico di commozione: «Ieri ci ha lasciato Joshua, un piccolo ultras del gruppo minorenni Palermo. La vita a volte è ingiusta, toglie i sorrisi più belli, i volti più puri, quelli che dovrebbero solo illuminare e non spegnersi mai. Uno sguardo giovane che brillava, la passione di chi ha appena iniziato a vivere la curva, il gruppo, i sogni. Ed è proprio questo che fa più male: vedere la bellezza interrotta, lo sguardo spento troppo presto, l’innocenza tradita dalla crudeltà della vita».

Joshua resta così per tutti un simbolo di passione pura, un volto che resterà per sempre giovane, per sempre rosanero, per sempre parte della curva.