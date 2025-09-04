Non fa parte del progetto Tudor: Juve, l’attaccante vola in extremis in Turchia

La Juventus sta rivoluzionando la squadra.

L’ultimo giorno di mercato della Juventus non ha portato Kolo Muani, ma il club bianconero è comunque riuscito a rinforzare l’attacco con due colpi a sorpresa: Loïs Openda e Edon Zhegrova. In appena 24 ore la società ha investito circa 64 milioni di euro, tra i 45 milioni per l’obbligo di riscatto dell’attaccante belga e i 18,5 per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno kosovaro, che recentemente ha ottenuto la cittadinanza albanese e non occupa quindi slot extracomunitari.

Il risultato è un reparto offensivo ricco, con sei frecce a disposizione di Igor Tudor. Tra queste figura anche Dusan Vlahovic, che sembrava destinato a partire per finanziare l’arrivo di Kolo Muani ma che alla fine ha scelto di restare a Torino, nonostante il contratto in scadenza. Il francese, invece, si è accasato al Tottenham. Un imprevisto che, paradossalmente, lascia l’allenatore croato con più opzioni di quanto previsto.

Zhegrova può essere utilizzato in più ruoli: esterno a tutta fascia in un 3-5-2, oppure trequartista nei moduli a due sotto-punta come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1. In queste soluzioni, però, dovrà competere con giocatori già affermati come Yildiz e Conceição, riscattato per 32 milioni. La sua duttilità resta comunque una risorsa importante per la varietà offensiva della squadra.

Openda, invece, offre ulteriori alternative: può giocare da seconda punta o agire da falso nove, garantendo profondità e dinamismo. La lotta per il ruolo di riferimento offensivo rimane un duello serrato tra Jonathan David e Vlahovic, una competizione interna che potrebbe trasformare l’attacco della Juventus in un’arma da scudetto.

Esclusione dalla lista UEFA

La Juventus ha ufficializzato la lista UEFA e tra i nomi non figura Arek Milik. L’attaccante polacco non disputa una partita ufficiale da 453 giorni, da quando subì un grave infortunio al ginocchio durante Polonia-Ucraina. Nonostante gli allenamenti per ritrovare la condizione, il suo rientro appare complicato in bianconero, vista la concorrenza e la qualità del reparto offensivo.

Il futuro di Milik potrebbe prendere la strada della Turchia. Il mercato della Super Lig resterà aperto fino al 12 settembre e rappresenta un’opportunità concreta per l’attaccante, desideroso di tornare protagonista e di avere minuti nelle gambe dopo un’assenza così prolungata.

Ipotesi Turchia e futuro incerto

Nelle ultime ore si è registrato un sondaggio da parte del Samsunspor, primo club a muoversi per valutare la disponibilità del giocatore. Per ora si tratta soltanto di un contatto esplorativo, ma non è escluso che possano arrivare ulteriori manifestazioni d’interesse dalla Turchia.

L’ipotesi di un prestito resta la pista più probabile, considerando che Milik ha ancora un contratto valido con la Juventus fino al 2027. La prossima settimana potrebbe dunque risultare decisiva per capire se il centravanti troverà una nuova avventura o se continuerà ad allenarsi in attesa di una chance a Torino.