Biffi ricorda l'impresa col Parma: 30 anni fa il 3-0 in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Trent’anni dopo, quell’impresa resta scolpita nella memoria dei tifosi rosanero. Era il 1995 quando il Palermo superò il Parma per 3-0 in Coppa Italia, una vittoria che all’epoca sembrava soltanto un turno di coppa, ma che con il tempo è diventata “gara epica”.

A ricordarlo, con un post sui social, è stato Roberto Biffi, storico capitano e recordman di presenze in maglia rosanero: «Esattamente 30 anni fa battemmo il Parma per 3-0 ma nessuno di noi avrebbe mai pensato che venisse ricordata come una gara epica… che goduria vedere tutta la gente presente allo stadio gioire e piangere dalla contentezza! Commozione pura».

In quella serata indimenticabile al “Barbera” andarono in gol Giovanni Caterino e Gaetano Vasari, autore di una doppietta che fece esplodere l’entusiasmo dei tifosi. Lo stadio fu una bolgia, e la festa rimane ancora oggi impressa nelle immagini e nei ricordi di chi c’era.

Un ricordo che unisce generazioni e che conferma quanto quella vittoria, a distanza di tre decenni, rappresenti una delle pagine più emozionanti della storia recente del Palermo.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Roberto Biffi (@roberto.biffi.official)

