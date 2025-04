Sudtirol-Cesena, trattenuta vistosa su Saric: l’ex Palermo protesta sfilandosi la maglia davanti all’arbitro

Protesta ironica nei confronti dell’arbitro da parte di Dario Saric nel corso del primo tempo di Sudtirol-Cesena, terminato 1 a 0 per i padroni di casa grazie alla rete di Pyyhtia. Pochi minuti prima del gol dei biancorossi, infatti, l’ex Palermo, trattenuto vistosamente da Molina, si è liberato con un gesto plateale che ha spinto l’arbitro Pezzuto a intervenire. In tono provocatorio, il bosniaco si è sfilato la maglia sotto gli occhi del direttore di gara, il quale ha richiamato i due giocatori per poi fischiare la ripresa del gioco.

