Serie A: scatto salvezza per il Como, il Monza perde 3 a 1 ed è sempre più nei guai. La classifica aggiornata

Una vittoria per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. Il Como di Fabregas vince 3 a 1 ed espugna l’U-Power Stadium di Monza. Uomini di Alessandro Nesta sempre più lontani dalla salvezza, traguardo che sembra molto alla portata della squadra lariana

Gara sbloccata al 5′ da Dany Mota che, servito da Kyriakopoulos, si libera dalla marcatura di Kempf e sigla l’1 a 0. La gioia dei brianzoli dura pochi minuti: al 17′ Diao allarga sulla destra per Ikoné, entra in area elude gli interventi avversari e col sinistro indirizza il pallone alle spalle di Turati. Gli uomini di Fabregas continuano ad attaccare, rischiano solamente in occasione di un tiro di Kyriakopoulos murato da Vojvoda e al 38′ vanno in vantaggio con Diao, bravo a sfuggire da Pereria. Successivamente, Douvikas e Ikonè vanno vicini ad un tris, che arriverà nella ripresa.

Infatti, dopo una doppia parata di Butez su Keita e Mota, al 51′ i lariani trovano il 3 a 1 grazie alla ripartenza di Vojvoda, che arriva in porta indisturbato. Mota ci riprova con una zampata ma è troppo debole per impensierire il portiere avversario, mentre Douvikas prova a chiudere i conti con due occasioni che peccano di precisione. Il Como porta, dunque, a casa una vittoria importante e va momentaneamente in solitaria al 13esimo posto.

CLASSIFICA

Inter – 67

Napoli – 64

Atalanta – 58

Bologna – 56

Juventus – 55

Roma – 52

Lazio – 52

Fiorentina – 51

Milan – 47

Udinese – 40

Torino – 39

Genoa – 38

Como – 33

Verona – 30

Cagliari – 29

Parma – 26

Lecce – 25

Empoli – 23

Venezia – 20

Monza – 15