Serie B: Il Sudtirol ferma il Cesena, sorride il Palermo. Brescia ko, il Frosinone si salva al 97′. Risultati e classifica aggiornata

Pomeriggio ricco di gol nelle partite delle ore 15 della 32esima giornata di Serie B. Gara con infinite emozioni allo stadio “Rigamonti” di Brescia, dove i padroni di casa vanno subito in vantaggio nel derby contro il Mantova grazie alla firma di Borrelli. Nella ripresa arriva il pareggio di Brignani e il match si fa sempre più equilibrato, fino a diventare incandescente dall’85’ in poi: infatti, Leonardo Mancuso sbaglia dal dischetto il possibile vantaggio biancorosso, e subito dopo arriva il 2 a 1 dei padroni di casa con Juric, poi annullato dal Var per fuorigioco. Come se non bastasse, arriva la beffa per il Brescia per via della firma al 95′ di Radaelli che permette alla squadra di Possanzini di conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Tante emozioni anche allo “Stirpe”, dove il Cosenza la sblocca contro il Frosinone grazie all’ennesima marcatura di Artistico, a cui segue la risposta di Darboe. Allo scadere del primo tempo, Rizzo Pinna porta di nuovo avanti i calabresi, che gestiscono il vantaggio fino al 79′, quando Kourfalidis si fa espellere. Così, in pieno recupero, Pecorino salva i ciociari ed evita la sconfitta.

Pareggio anche a Bolzano, dove il Sudtirol pareggia 1 a 1 contro il Cesena e gli vieta il momentaneo allungo in classifica al Palermo. Biancorossi in vantaggio con Pyyhtia, mentre al 60′ arriva il gol di Tavsan che non basta ai bianconeri per arrivare ai tre punti. Infine, reti inviolate al “Tombolato” tra Cittadella e Carrarese, unica gara di questo pomeriggio a non aver regalato dei gol.

Alle 17:15 il Pisa ospiterà il Modena, mentre alle 19:30 il derby campano tra Juve Stabia e Salernitana chiuderà il sabato della 32esima giornata di Serie B.

Risultati:

Sudtirol-Cesena 1-1 (27′ Pyyhtia, 60′ Tavsan)

Cittadella-Carrarese 0-0

Frosinone-Cosenza 2-2 (24′ Artistico, 38′ Darboe, 44′ Rizzo Pinna, 78′ espulso Kourfalidis, 97′ Pecorino)

Brescia-Mantova 1-2 (7′ Borrelli, 50′ Borrelli, 85′ rig. sbagliato Mancuso, 95′ Radaelli)

La classifica aggiornata:

Sassuolo – 72 punti

Pisa – 63

Spezia – 55

Cremonese – 52

Catanzaro – 46

Juve Stabia – 46

Cesena – 43

Palermo – 42

Bari – 40

Modena – 38

Carrarese – 37

Frosinone – 37

Mantova – 36

Südtirol – 35

Cittadella – 35

Brescia – 34

Sampdoria – 32

Reggiana – 30

Salernitana – 30

Cosenza – 26