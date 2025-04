Serie A: Monza rimontato dal Como, all’intervallo è 1-2 all’U-Power Stadium

Prima il vantaggio immediato dei padroni di casa, poi la rimonta. Si conclude sul risultato di 1-2 il primo tempo tra Monza e Como, match della 31esima giornata di Serie A. Gara sbloccata al 5′ da Dany Mota che, servito da Kyriakopoulos, si libera dalla marcatura di Kempf e sigla l’1 a 0. La gioia dei brianzoli dura pochi minuti: al 17′ Diao allarga sulla destra per Ikoné, entra in area elude gli interventi avversari e col sinistro indirizza il pallone alle spalle di Turati. Gli uomini di Fabregas continuano ad attaccare, rischiano solamente in occasione di un tiro di Kyriakopoulos murato da Vojvoda e al 38′ vanno in vantaggio con Diao, bravo a sfuggire da Pereria. Successivamente, Douvikas e Ikonè vanno vicini ad un tris che avrebbe permesso al Como di aumentare le distanze e di indirizzare la gara sempre più in discesa.

