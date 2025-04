Sudtirol-Cesena, Mignani: «C’è mancato il gol. Nostro obiettivo resta la salvezza»

Al termine della sfida tra Sudtirol e Cesena, finita 1-1, è intervenuto l’attuale tecnico dei bianconeri Mignani.

«Credo che in questo periodo della stagione sia difficile vedere belle partite. Il nostro obiettivo è la salvezza e non lo abbiamo ancora raggiunto matematicamente, quindi un punto lo accettiamo e lo portiamo a casa. La squadra è entrata in campo con personalità, ha fatto la partita: magari non ci sono state occasioni pulitissime, ma siamo arrivati tante volte nell’area di rigore avversaria. Tutte le squadre sono affamate di punti, il Sudtirol ha fatto la sua gara mettendo tanta intensità nella propria metà campo. I gol si fanno in ogni modo, se fossimo riusciti a segnare su una palla sporca forse ora staremmo parlando di una partita diversa. Oggi, probabilmente, ci è mancato solo il gol. Quando si subisce una rete, c’è il merito di chi l’ha fatta e il demerito di chi l’ha presa: in ogni partita concediamo un episodio e oggi lo abbiamo pagato caro».