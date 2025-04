Termina il primo tempo della sfida tra Milan e Fiorentina con inizio ore 20.45. Inizio shock per il Milan che ne prende due in 3′: la sblocca l’autogol di Thiaw mentre Kean al 10′ raddoppia. Il Milan prova a reagire e Abraham decide di mettersi in proprio al 17′ segnando la rete che accorcia. All’intervallo è avanti la viola.

