Brescia-Mantova, Maran: «Annullato un gol regolare. Volevamo vincere a tutti i costi»

Al termine della sfida tra Brescia e Mantova, terminata 1-2, è intervenuto l’attuale tecnico delle rondinelle Maran:

«Secondo voi era fuorigioco quello di Juric? Secondo me no. Potevamo chiudere la gara nel primo tempo, poi su un calcio piazzato non siano stati precisi. Nel cercare di migliorare un qualcosa che non sono riuscito a fare, ci siamo spenti. Però abbiamo avuto le occasioni con Borrelli e Moncini. Nel finale poi il rigore ci è girato bene, abbiamo avuto la forza di segnare un gol regolare e poi abbiamo perso per un’altra ingenuità. Brucia tanto perché abbiamo avuto tante occasioni: c’è rabbia. Volevamo vincere a tutti i costi: c’era questa sensazione per forzare la contesa. A un certo punto abbiamo cambiato i riferimenti per andare a prenderli alti e il Mantova riusciva molto bene a farci correre a vuoto. Arrivavamo sempre un tempo dopo, quindi ho provato a cambiare qualcosa. Questa fa male per come è venuta: le cose si generano anche perché stiamo provando a fare qualcosa in più quando magari bastava accontentarsi. Non dobbiamo perdere di vista quelli che siamo realmente: ricordiamoci chi avevamo fuori oggi. E’ giusto far capire alla squadra che se c’era una squadra che doveva vincere non era sicuramente il Mantova».