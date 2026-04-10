Sudtirol, Castori verso il Modena: «Siamo in buone condizioni, daremo il massimo»

Alla vigilia del match tra Sudtirol e Modena, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del biancorossi, Fabrizio Castori.

«Mi aspetto una squadra forte, che vorrà riscattare la sconfitta di Bari – ha spiegato Castori -. Parliamo di un gruppo con grande qualità e molto solido: fino alla penultima giornata era quello che aveva subito meno gol in campionato»





Il tecnico ha poi aggiunto: «Sappiamo che sarà una partita complicata ma cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato positivo»

Infine, uno sguardo su come la sua squadra arriva a questa gara: «Ci arriva in buone condizioni, siamo quasi sulla via del completo recupero dell’organico. Non siamo ancora al cento per cento, ma ci siamo vicini: questo migliora la competitività e anche la qualità complessiva»