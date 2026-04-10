Bari, Longo: «Il Monza ha qualità in tutti i reparti, dobbiamo fare qualcosa di straordinario»

BARI – Alla vigilia del match tra Bari e Monza, con calcio di inizio in programma alle ore 19.30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei pugliesi, Moreno Longo.

«Servirà offrire una prestazione di altissimo livello sotto tutti gli aspetti – ha dichiarato Longo -. Affrontiamo una grande squadra, che finora ha fatto un campionato importante, con giocatori di qualità. L’atteggiamento della squadra mi piace»





Il tecnico ha poi aggiunto: «Tutti dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Poi i subentrati devono sempre essere determinati, così come è stato fatto col Modena»

E sulla lotta per la salvezza: «Noi non facciamo calcoli, la Serie B insegna questo. La nostra testa è esclusivamente a Monza, non esiste altro obiettivo che questa opportunità. Pressione? Se fai questo sport non devi avere paura di averla»

Longo non ha dubbi su cosa servirà domani: «Essere sempre noi, perché dobbiamo sempre essere al 110%. Esigo dalla squadra questo, mi piacerebbe trovare un Bari dentro la partita focalizzato sull’avversario per poter combattere ad armi pari»

Infine un commento sul Monza, avversario di domani: «I brianzoli hanno qualità in tutti i reparti, stiamo parlando di giocatori che in questa categoria spostano gli equilibri»