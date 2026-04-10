Entella, Chiappella verso il Venezia: «Dovremo avere coraggio e provare a fare punti»

CHIAVARI – Alla vigilia del match contro il Venezia, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dell’Entella, Andrea Chiappella.

«I numeri sono sicuramente dalla parte del Venezia – ha dichiarato Chiappella – ma i numeri dicono anche noi in casa abbiamo sempre fatto ottime prestazioni».





Su cosa bisognerà fare per mettere in difficoltà il Venezia, il tecnico non ha dubbi: «Dovremmo essere bravi a sfruttare il fattore campo e trovare nella solidità, nell’entusiasmo e nel coraggio le virtù per affrontare la squadra che ha dimostrato di essere la migliore, allenata da un tecnico che starebbe venissimo anche in Serie A. Ma noi proveremo a fare punti».

Infine, Chiappella spiega come la sua squadra arriva a questa gara: «Le ultime due settimane ci hanno dato la possibilità di allenarci con più continuità, a differenza di quanto accaduto prima dove c’era qualche acciacco di troppo: la continuità ci dà modo di alzare la qualità della condizione, e questo ci tornerà comodo da qui alla fine».