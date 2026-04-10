Modena, Sottil: «Ai play-off possiamo fare grandi cose»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
sottil sito (1)

MODENA – Alla vigilia del match contro il Sudtirol, con calcio di inizio in programma per le ore 15, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico del Modena, Andrea Sottil.

«Domani dovremo giocare come il Südtirol ed essere più umili di loro e vincere i duelli in mezzo al campo – ha spiegato Sottil -. E’ una squadra ben delineata, precisa: verticalizzano subito e accorciano sulla seconda palla, ma anche noi abbiamo le caratteristiche per fare questo tipo di partite»


Sottil ha poi parlato della voglia della squadra di raggiungere l’obiettivo: «Lo vediamo ma dobbiamo andare a prenderlo perché non è ancora nostro, mancano ancora un po’ di punti. La squadra è sul pezzo, ci siamo allenati con sana rabbia, entusiasmo e determinazione, come è giusto che sia»

E sul finale di stagione: «Vogliamo chiudere la regular season nella miglior posizione possibile. La volontà è quella di riportare a Modena un obiettivo storico che non c’è da tanti anni e la volontà è di arrivarci da protagonisti»

Infine, sui play-off il tecnico non ha dubbi: «Se riusciamo a chiudere sesti o quinti può succedere di tutto: questa squadra può dare fastidio a tutti e fare cose grandi»

 

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