UFFICIALE, Italia: Baldini sarà il ct della nazionale per le amichevoli di giugno

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Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026 dell’Italia, a prendere il suo posto sarà l’ex allenatore del Palermo, Silvio Baldini.

Dopo aver fatto molto bene con la nazionale U21, come comunicato dalla FIGC, il tecnico guiderà quindi la squadra nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, e sarà accompagnato dal suo staff.


Di seguito il comunicato della FIGC:

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankriti Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà  coadiuvato dal suo staff”

 

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