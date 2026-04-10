Monza, Bianco: «Finora percorso straordinario, alle quattro davanti va dato merito a tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

MONZA – Alla vigilia del match tra Monza e Bari, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, analizzando anche il percorso fatto finora dalla sua squadra.

«Nelle ultime gare abbiamo giocato anche partite ottime, a Catanzaro abbiamo fatto una grandissima prestazione nelle difficoltà – ha dichiarato Bianco -. Quando noi perdiamo fa notizia, per gli altri no. Ma senza voglia, non avremmo pareggiato in nove uomini a Catanzaro».


E sullo scorso match contro il Catanzaro: «Il vento ha disturbato, anche se non può essere un alibi. Qui si tende sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto: al Monza non basta mai, però ci siamo abituati. Anche qui dentro qualcuno aspetta la sconfitta per mettere un puntino».

Bianco analizza inoltre il percorso fatto finora dalla sua squadra: «Abbiamo il record di punti in serie B del Monza, per me è molto più che abbastanza. Abbiamo fatto un percorso straordinario. Non dobbiamo farci condizionare da quello che gli altri si aspettano. Anche con il Venezia c’è stata una buonissima partita. E’ vero tre pareggi, ma importanti».

Uno sguardo poi alla lotta per la Serie A: «Ci sono quattro squadre che hanno fatto tantissimi punti e va dato merito a tutte. So quello che i ragazzi hanno fatto da inizio luglio e un po’ mi dispiace se non si riconosce il loro lavoro».

Infine, un commento sul Bari, prossimo avversario dei brianzoli: «I biancorossi non meritano la classifica che occupano rispetto all’organico. C’è un alone di negatività attorno al Bari e questo non aiuta: ha giocatori di valori, oltre alla identità che ha dato l’allenatore».

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