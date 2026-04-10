Catanzaro, Aquilani: «Contro il Monza meritavamo i tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
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CATANZARO – Alla vigilia del match contro l’Avellino, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, tornando a parlare anche della gara pareggiata contro il Monza.

«Siamo sicuramente amareggiati perché, per il tipo di partita che abbiamo fatto, meritavamo i tre punti – ha spiegato Aquilani – Prendere gol così, all’ultimo, ci ha lasciato amarezza. Però questa amarezza ci dà anche la consapevolezza che siamo una squadra importante, che sta facendo un grande percorso».


Il tecnico si focalizza poi sul match di domani: «È una partita complicata, come tutte quelle di questo rush finale. Sono gare difficili e molto importanti, quindi dobbiamo essere pronti fin da subito a fare una grande prestazione».

E sulle assenza, Aquilani non ha dubbi: «Danno la possibilità a tutti di dimostrare quanto siano importanti. Sono convinto che chi scenderà in campo farà una grande partita e vorrà dimostrare che questo è un gruppo molto forte».

Infine, sulla trasferta vietata ai tifosi giallorossi: «Ci dispiace molto perché sappiamo quanto per noi significhi avere sempre il nostro pubblico al fianco, anche fuori casa. Questa volta dovremo dare qualcosa in più anche per loro, che avrebbero voluto esserci e ci sono sempre stati vicini».

 

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