Serie B, boom commissioni agli agenti

La FIGC ha reso noti i dati ufficiali relativi alle commissioni versate dalle società di Serie B agli agenti, certificando una crescita ormai evidente anche nel campionato cadetto. Numeri che, anno dopo anno, continuano ad aumentare e che in questa stagione hanno raggiunto cifre particolarmente significative.

A colpire è soprattutto il divario tra investimenti e rendimento sportivo, con alcune società protagoniste di spese elevate ma senza risultati all’altezza, e altre invece capaci di ottimizzare le risorse ottenendo piazzamenti importanti.





Sampdoria in vetta, ma i risultati non sorridono

In cima alla graduatoria delle commissioni c’è la Sampdoria, che sfiora i 7,5 milioni di euro (7,43M), una cifra nettamente superiore rispetto alle altre concorrenti. Un investimento importante che però non si riflette nei risultati sportivi, fin qui al di sotto delle aspettative.

Subito dietro troviamo l’Empoli con 6,47 milioni e il Venezia con 6,16 milioni. Anche in questi casi si tratta di cifre rilevanti, che testimoniano come la gestione del mercato e dei rapporti con gli agenti sia diventata centrale anche in Serie B.

Lo Spezia supera i 4,5 milioni (4,66M), confermandosi tra le società più attive sotto questo aspetto, mentre il Monza si attesta a 2,85 milioni, poco sopra il Palermo (2,80M).

Palermo in linea con le big

Il Palermo si colloca nella fascia medio-alta della classifica con 2,80 milioni di euro versati agli agenti. Una cifra significativa, ma comunque distante dai picchi registrati da Sampdoria, Empoli e Venezia.

I rosanero si mantengono dunque su un livello intermedio, in linea con le ambizioni del club e con una strategia che cerca equilibrio tra investimenti e rendimento sul campo.

Il dato sorprendente: chi spende meno rende di più

Il dato più interessante emerge nella parte bassa della classifica, dove alcune delle squadre che hanno speso meno in commissioni stanno invece ottenendo risultati sportivi rilevanti.

È il caso della Juve Stabia (256 mila euro) e della Carrarese (181 mila euro), tra le società più virtuose sotto il profilo economico e allo stesso tempo protagoniste di una stagione positiva. Un segnale chiaro di come una gestione oculata possa fare la differenza.

La classifica completa delle commissioni

Ecco nel dettaglio quanto speso da ogni club di Serie B:

Sampdoria – 7,43 milioni

Empoli – 6,47 milioni

Venezia – 6,16 milioni

Spezia – 4,66 milioni

Monza – 2,85 milioni

Palermo – 2,80 milioni

Frosinone – 1,47 milioni

Modena – 1,32 milioni

Catanzaro – 1,10 milioni

Cesena – 914 mila

Reggiana – 657 mila

Bari – 525 mila

Avellino – 492 mila

Pescara – 447 mila

Mantova – 382 mila

Padova – 353 mila

Virtus Entella – 320 mila

Südtirol – 282 mila

Juve Stabia – 256 mila

Carrarese – 181 mila