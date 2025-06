Stroppa: «Inzaghi credo che abbia scelto Palermo per provare un’altra esperienza»

Giovanni Stroppa riparte dal Venezia dopo la promozione in Serie A conquistata con la Cremonese. Intervistato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’allenatore ha raccontato le emozioni dell’ultimo anno e ha commentato indirettamente la decisione di Filippo Inzaghi, in orbita proprio della Cremonese, ma destinato a sedere sulla panchina del Palermo.

«Con la Cremonese è stata una cavalcata straordinaria, culminata con la promozione. Ora inizia un’altra esperienza a Venezia», ha esordito Stroppa. E parlando del mancato rinnovo con i grigiorossi ha spiegato: «Sarebbe stato stimolante continuare con la Cremonese in Serie A, ma il contratto era finito, la società ha deciso in maniera diversa. Ne ho preso atto e mi sono guardato attorno».

Poi l’affondo che ha il sapore di un rimpianto:

«Teniamo tutti a fare la Serie A, mi sarebbe piaciuto rimanere e giocarmi le mie carte nella massima serie. Non è stato possibile. Credo che Pippo Inzaghi abbia scelto di andare a Palermo e provare un’altra esperienza. Purtroppo funziona così. La soddisfazione che ho negli ultimi anni è quella di aver vinto tanto, quattro campionati negli ultimi sette anni. Mi piacerebbe allenare in A, ma dipende dalle scelte degli altri».

Infine, uno sguardo al futuro prossimo: «Ritrovo Filippo Antonelli Agomeri, il direttore generale con cui ho lavorato anche a Monza, vincendo insieme un campionato. Ci lega grande stima. Non è facile prendere squadre che retrocedono. C’è un aspetto mentale da ricostruire. La squadra è competitiva, spero che le cose vadano per il meglio. Giocheremo per vincere».