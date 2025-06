Reggiana, non solo Vasic: tentativo anche per Missori e altri 2 giovani

La Reggiana si muove con decisione sul mercato e punta a rafforzare la rosa con giovani di talento. Dopo l’interesse già noto per Aljosa Vasic del Palermo, la dirigenza granata ha avviato un concreto approccio anche per Filippo Missori, terzino classe 2004 di proprietà del Sassuolo.

A riportarlo è Alfredo Pedullà, che conferma come l’obiettivo della società emiliana sia quello di provare a chiudere per entrambi i profili in tempi brevi. Un’operazione che confermerebbe la volontà della Reggiana di costruire una squadra giovane, competitiva e con ampi margini di crescita.

Ma non finisce qui: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il club avrebbe già chiuso l’arrivo dell’attaccante Oumar Conté dalla SPAL. Il classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile, è pronto a vestire il granata nella prossima stagione.

Infine, la Reggiana ha messo nel mirino anche Andrea Bozzolan, terzino sinistro del Milan Futuro, su cui però ci sarebbe la concorrenza di diversi club. L’interesse è concreto, e il club sta valutando le condizioni per un eventuale affondo.