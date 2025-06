Salernitana, rivoluzione in corso: Iervolino pensa a Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo

Dopo la cocente retrocessione in Serie C, arrivata con la sconfitta nel playout contro la Sampdoria, la Salernitana è già al lavoro per rifondare l’organigramma tecnico e dirigenziale. In attesa di conoscere eventuali sviluppi dai tribunali sportivi (e non), il presidente Danilo Iervolino ha iniziato a programmare il futuro.

Secondo quanto riportato da LiraTv.it, una delle idee forti per il ruolo di direttore sportivo porta al nome di Daniele Faggiano, profilo di grande esperienza nel calcio professionistico italiano.

Classe 1978, salentino, Faggiano è reduce dalla recente separazione con il Catania e al momento è libero. La sua candidatura è considerata valida sia in caso di ripartenza dalla Serie C, nel Girone C, sia nell’ipotesi – al momento remota ma non impossibile – di un clamoroso reintegro in Serie B con formula a 21 squadre.

L’eventuale arrivo di Faggiano segnerebbe un cambio di passo deciso in casa granata, dopo l’immediata interruzione del rapporto con Pasquale Marino e il DS Marco Valentini, sollevati dall’incarico all’indomani del verdetto sportivo.