Sportitalia, Tancredi Palmeri incontra due palermitani a Napoli: “Palermo caput mundi”

In un recente video condiviso da Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha realizzato un’intervista in Piazza Plebiscito a Napoli, dove ha incontrato un tifoso del Torino originario di Palermo.

L’incontro ha suscitato interesse non solo per la combinazione insolita di tifo e provenienza, ma anche per un riferimento a un precedente attrito tra il tifoso e il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello.

Il video, che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media, mostra Palmeri mentre interagisce con il tifoso, creando un momento di leggerezza e curiosità nel cuore di Napoli.

