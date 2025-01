Sportitalia: “Sampdoria, Silvestri-Joronen: possibile scambio col Venezia”

Si accende il mercato anche in casa Sampdoria. I blucerchiati del ds Accardi vogliono perfezionare l’organico in questa sessione di mercato invernale. Il club è alla ricerca di un profilo a cui affidare le chiavi della porta, dato che Silvestri non ha dato le giuste garanzie. Il club, come riportato da Sportitalia,it, ha messo gli occhi sul portiere del Venezia Joronen e vorrebbe proporre uno scambio proprio con l’ex portiere dell’Udinese. Situazione da monitorare.

