Manchester City: per la porta occhi in Italia

Il Manchester City mette gli occhi in Italia per rinforzare l’organico. In particolare, il club del City Football Group, sta varando diversi profili per il dopo Ederson. Come riportato da FootMercato.net, gli inglesi per sostituire l’estremo difensore brasiliano in caso di cessione hanno individuato come primo obiettivo Michele Di Gregorio della Juventus.

La dirigenza ha messo nel mirino anche altri due profili: quello di Vanja Milinkovic-Savic del Torino e di Zion Suzuki del Parma. Nel turno di campionato precedente, una piccola delegazione del club era presente all’Olimpico Grande Torino per vederli entrambi all’opera. Nelle prossime settimane ci saranno concrete evoluzioni.