Ma come 30 milioni? È una clausola RIDICOLA | Firma il rinnovo e se ne va al Manchester City: ciao ciao Serie A

Scelta pazzesca da parte del club di Serie A, che rinnova il contratto del giocatore con una clausola bassissima: i Citizens esultano.

Il mercato di gennaio sta per entrare ormai nel vivo. Sebbene si tratti di una finestra di riparazione, quest’anno potrebbero esserci diverse occasioni importanti. Sono tanti infatti i giocatori di livello che tra contratti in scadenza e situazioni intricate con i loro club possono cambiare casacca.

Allo stesso modo poi anche alcune società hanno bisogno di intervenire a causa dei risultati altalenanti ottenuti fino ad ora o perché le rose sono ancora incomplete. E’ il caso della Juve ad esempio, che deve prendere almeno un difensore e un attaccante, ma anche di squadre come il Manchester United, il quale con l’approdo di Ruben Amorim in panchina vuole anticipare i tempi di una rivoluzione estiva.

Anche i cugini del City poi sono pronti a spendere ed investire vista la pessima prima parte di stagione vissuta fino ad ora. E proprio la compagine allenata da Pep Guardiola ha individuato un rinforzo importante che milita nel nostro campionato. Il giocatore in questione infatti è pronto a rinnovare con il suo attuale club per lasciarlo ad un prezzo agevolato.

Rinnovo e addio a cifre ridicole

Uno dei calciatori che si è messo maggiormente in mostra in questa prima parte di stagione è senza dubbio Samuele Ricci. Il regista del Torino ha conquistato anche la nazionale azzurra, diventando ormai un perno assoluto per il ct Luciano Spalletti.

Dopo alcuni discorsi poi il ragazzo ha praticamente rinnovato il proprio contratto con i granata fino al 2028. Ma è proprio in questo accordo che è stata inserita una clausola alquanto ridicola, che va dai 25 ai 30 mln di euro. Cifra bassa dunque, che potrebbe consentire alle squadre interessate, su tutte il Manchester City, di prenderlo immediatamente.

Scelta ragionata da parte della società

Questa decisione, se bene può sembrare assurda, è stata fortemente ragionata e voluta dalla dirigenza granata. In questo modo infatti il Toro è riuscito a rinnovare il contratto del proprio gioiello, facendogli una promessa di lasciarlo partire in caso di arrivo di una buona offerta.

Una scelta che permette dunque ai granata di evitare brutte sorprese e di non perdere il calciatore senza incassare soldi, e che allo stesso tempo fa felice lo stesso Ricci, pronto a spiccare il volo.