Di Francesco: «Pohjanpalo ha ispirato Fila. Siamo contenti di averlo rivisto»

Il Venezia si aggiudica uno scontro salvezza cruciale contro il Monza, imponendosi di misura e rilanciando le proprie speranze di permanenza in Serie A. Un successo fondamentale, condito da un ospite d’eccezione a bordocampo: l’ex capitano Joel Pohjanpalo, oggi al Palermo, che non ha voluto far mancare il suo sostegno agli ex compagni in un pomeriggio che sapeva di dentro o fuori.

A commentare la presenza del bomber finlandese è stato anche il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, nel corso della conferenza stampa post-partita: «Sapevo che sarebbe venuto grazie ai miei figli che me lo avevano detto, siamo stati contenti e diciamo ha stimolato l’altro attaccante che rappresenta oggi il Venezia, Fila, che ha fatto gol. Mi ha fatto piacere vederlo. È un ragazzo splendido. Siamo contenti di averlo rivisto».

Sul cambio di atteggiamento fra primo e secondo tempo, Di Francesco ha spiegato: «Gli ho chiesto se ci credevano e mi hanno risposto in maniera convinta. Sono contento di questo, perché ero convinto che sarebbe stato un secondo tempo differente».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno contro l’Empoli e alle condizioni di Yeboah: «Yeboah si è allenato solo il giorno prima della gara. Ha avuto un problemino a Lecce, ha risentito qualcosina, ma niente di particolare, solo un affaticamento. Abbiamo due giorni di riposo e siamo consapevoli che dobbiamo preparare al meglio una gara contro un’altra squadra che non trova la vittoria da tempo. Ci aspetteranno».

La visita di Pohjanpalo ha dunque portato fortuna: il Venezia ritrova i tre punti e, con essi, la speranza di un finale di stagione da protagonista nella lotta salvezza.