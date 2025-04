Corriere dello Sport: “Gol annullato a Pohjanpalo. Il Palermo intenzionato a segnalare nelle dovute sedi”

Nonostante l’ennesimo sigillo di Joel Pohjanpalo, il Palermo torna da Bari con l’amaro in bocca e la consapevolezza che la corsa ai playoff è tutt’altro che chiusa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sono ancora due gli scontri diretti da affrontare in trasferta, contro Catanzaro e Cesena, che si preannunciano decisivi per il futuro dei rosanero.

Il dato incoraggiante arriva ancora una volta da Pohjanpalo, spaventoso per puntualità e capacità realizzativa: il bomber finlandese ha toccato quota 9 reti in altrettante partite, mantenendo una media impressionante di un gol a gara. In realtà, come riporta Paolo Vannini, i gol sarebbero già 10 se non fosse stato annullato, nel primo tempo contro il Bari, il secondo centro su calcio d’angolo.

Escl. Cesari: «Gol annullato al Palermo? Decisione di Bonacina è assurda»

Una decisione, quella dell’arbitro Bonacina, che ha destato più di un malumore. Il club di viale del Fante, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe intenzionato a segnalare formalmente quanto accaduto, lamentando un clima di reiterate decisioni penalizzanti subite nel corso della stagione.