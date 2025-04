Giornale Di Sicilia: “Altro torto arbitrale, il Palermo protesta”

Il Palermo ha deciso di rompere il silenzio. Dopo l’ennesimo episodio controverso che ha segnato la sfida persa contro il Bari, il club ha scelto di far sentire la propria voce nelle sedi opportune. Come raccontato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’episodio del gol annullato a Pohjanpalo ha fatto traboccare il vaso, accendendo il malcontento accumulato per una serie di decisioni sfavorevoli registrate lungo tutta la stagione.

Il gol negato al finlandese, che avrebbe potuto portare il Palermo sull’1-2 al termine del primo tempo, rappresenta l’ultima ferita. “Su un calcio d’angolo si scontrano Obaretin, Magnani e Radunovic, con Pohjanpalo che ne approfitta per segnare a porta vuota”, spiega Arena. Tuttavia, Bonacina fischia un fallo in attacco e, nonostante il check al Var con Pairetto, la decisione viene incredibilmente confermata. “Ai replay è subito evidente come sia il difensore del Bari a travolgere il compagno e il portiere, senza alcun fallo attivo del giocatore rosanero”, sottolinea ancora il Giornale di Sicilia.

Il Palermo ha accusato il colpo, perdendo poi il match nei minuti finali. Non si tratta però di un episodio isolato: la società rosanero ha stilato un elenco preciso di torti subiti, come il fallo su Le Douaron ignorato contro il Pisa (sempre con Bonacina), il rigore negato contro il Cesena per il contatto Ceesay-Pierozzi, e molte altre situazioni al limite in sfide decisive contro Mantova, Cittadella, Catanzaro e Reggiana.

Fino a questo momento, il club aveva scelto di non intervenire pubblicamente, ma adesso – scrive Arena – “nel momento più caldo della stagione e di fronte a un errore che ha fatto storcere il naso a molti”, il Palermo chiede con forza maggiore attenzione e oggettività da parte degli arbitri e del Var.

Anche l’ex arbitro Calvarese, intervenuto sulle colonne del Giornale di Sicilia, ha definito “incomprensibile” l’annullamento del gol di Pohjanpalo. Un giudizio che pesa. E che si somma alle polemiche già nate in passato attorno alle direzioni di Bonacina, protagonista di altri episodi discutibili in Puglia, come nella sfida Foggia-Lecco e in Lecce-Udinese.

La rabbia, dunque, è tanta. Ma il Giornale di Sicilia ricorda che, sviste o no, i giocatori dovranno comunque metterci qualcosa in più in questo finale di stagione, per conquistare sul campo ciò che sembra sfuggire anche a causa di decisioni discutibili.