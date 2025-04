Giornale di Sicilia: “Palermo, la peggior squadra della Serie B negli ultimi 15′. Serve un cambio di marcia urgente”

I numeri non mentono e raccontano un Palermo in grande difficoltà nella gestione delle fasi finali delle partite. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la rete subita all’89’ contro il Bari è stata la tredicesima incassata dai rosanero negli ultimi 15 minuti di gara. Nessuna squadra ha fatto peggio: Palermo, Brescia e Cosenza guidano questa negativa classifica a quota 13 gol.

Un problema grave, più mentale che tecnico, che si trascina da inizio stagione: basti pensare che il campionato del Palermo era iniziato con una sconfitta al 90′ a Brescia e venerdì scorso si è ripetuto lo stesso copione al San Nicola. I dati sono impietosi: considerando solo i punti ottenuti negli ultimi 15 minuti di gioco, i rosanero sarebbero addirittura al 17º posto, in piena zona retrocessione virtuale.

Un’altra statistica allarmante sottolineata da Orifici riguarda l’incapacità di rimontare: il Palermo non ha mai vinto una partita dopo essere andato in svantaggio. I punti conquistati da situazioni di svantaggio sono appena 4, frutto di quattro pareggi su 16 partite in cui i rosanero si sono ritrovati sotto nel punteggio. Peggio hanno fatto soltanto Südtirol e Reggiana.

Due dati preoccupanti e strettamente collegati: il Palermo si conferma fragile sia nel gestire il vantaggio che nel tentare di ribaltare le partite. Un trend che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, va assolutamente invertito in vista dei play-off, dove le gare secche non ammettono seconde possibilità.