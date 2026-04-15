Corriere dello Sport: “Il Palermo si coccola Ranocchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA RANOCCHIA

PALERMO – La crescita di Ranocchia è ormai sotto gli occhi di tutti. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista rosanero rappresenta oggi uno dei punti di forza della squadra di Inzaghi, che ha scelto di puntare su di lui senza cedere alle pressioni di chi chiedeva un regista “classico”.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Ranocchia incarna perfettamente il prototipo del centrocampista moderno: costruisce dal basso, si assume responsabilità, detta i tempi e contribuisce anche alla fase difensiva. Una completezza che lo rende molto più di un semplice play.


Il salto di qualità è certificato anche dai numeri. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come, dopo essere stato il miglior assistman nella scorsa stagione con 8 passaggi vincenti, quest’anno Ranocchia abbia aggiunto anche i gol al proprio repertorio. Quello segnato contro il Frosinone è il sesto stagionale, nuovo record personale.

Numeri che raccontano una crescita costante. Come rimarca Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, solo Pohjanpalo ha fatto meglio in termini realizzativi tra i rosanero. Le sue reti, spesso dalla distanza e con entrambi i piedi, testimoniano un’evoluzione tecnica significativa.

Dietro questa esplosione c’è un percorso costruito nel tempo. Il Corriere dello Sport ricorda le esperienze nel vivaio della Juventus e i passaggi da Monza ed Empoli, tappe che hanno contribuito alla formazione di un giocatore oggi sempre più leader.

Ranocchia si è preso il Palermo, e Palermo ha imparato a riconoscerlo come il proprio numero 10.

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