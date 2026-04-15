Corriere dello Sport: “Palermo, buone notizie dall’infermeria e boom social: già 22mila al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (12) johnsen bani joronen

PALERMO – Arrivano segnali positivi dall’infermeria in casa Palermo. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Johnsen e Corona hanno svolto lavoro differenziato sul campo, con una parte anche dedicata al pallone.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, per Johnsen i tempi di recupero restano ancora incerti, mentre Corona potrebbe già rientrare tra i convocati per la sfida contro il Cesena, rappresentando un’alternativa importante a Pohjanpalo.


Situazione più delicata per Joronen. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il portiere stia procedendo con cautela nel recupero: al momento, nella fase tattica tra i pali continua a esserci Gomis, anche se filtra ottimismo per il rientro del finlandese.

Non solo campo, però. Il Palermo cresce anche fuori dal rettangolo di gioco. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club ha raggiunto quota un milione di follower complessivi sui sette canali social ufficiali, con oltre 50 milioni di visualizzazioni mensili. Un dato che conferma l’espansione del brand rosanero su scala globale, in linea con la strategia del City Group.

Infine, cresce anche l’attesa per la sfida di sabato contro il Cesena. Il Corriere dello Sport riporta che sono già stati assegnati 22.345 posti tra abbonati e biglietti venduti, segno di un “Barbera” pronto a spingere la squadra in un momento decisivo della stagione.

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