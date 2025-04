Il Como legge la mail in piena notte: “Offerta ufficiale per Cesc Fabregas” | Pronti a pagare per averlo immediatamente

Il tecnico spagnolo è pronto a fare il grande salto: un club è addirittura disposto a pagare per averlo sulla panchina. Vediamo di chi si tratta.

La stagione di Serie A attuale ha regalato grosse sorprese. Dal fallimento totale del Milan all’exploit del Napoli di Antonio Conte, che è in piena lotta per lo scudetto dopo una scorsa annata da incubo. Senza dimenticarsi poi della Juve, partita con grandi aspettative e che adesso invece si trova costretta a dover combattere fino alla fine per un posto in Champions League.

Per quanto riguarda le sorprese in positivo invece troviamo di sicuro il Bologna, che si è però confermato in zona europea dopo il miracolo dello scorso anno, e il Como. La compagine lariana, tornata in massima serie a distanza di anni, sta esprimendo un gran bel gioco, e sta ottenendo comunque dei risultati positivi.

Merito di un grande progetto, ma anche e soprattutto del fantastico lavoro che sta facendo mister Cesc Fabregas alla guida della squadra. Ed è proprio quanto fatto dal tecnico spagnolo che non sta rimanendo affatto all’oscuro dei grandi club, tanto che uno di questi è seriamente deciso a prenderlo per portarlo sulla panchina.

Fabregas si prepara al grande salto

Anche dalla Serie A si è parlato di un interesse di alcuni club nei confronti di Fabregas. Dal Milan, che cambierà di sicuro guida tecnica in estate, alla Roma, sulla stessa lunghezza d’onda dei rossoneri.

Pure l’Inter in realtà aveva fatto nelle scorse settimane dei sondaggi, in modo da farsi trovare pronta in caso di clamoroso addio di Simone Inzaghi, cosa che però al momento appare impossibile. In realtà però il futuro dell’ex centrocampista di Arsenal e Chelsea dovrebbe essere all’estero.

Progetto intrigante per il tecnico

”Cesc Fabregas potrebbe anche lasciare la Serie A al termine di questa stagione. Il giovane allenatore spagnolo, che fin qui ha ben figurato sulla panchina del Como e accostato nelle scorse settimane anche all’Inter, sarebbe finito infatti nel mirino del Lipsia, che nei giorni scorsi ha esonerato Marco Rose”.

È questa l’indiscrezione che nei giorni scorsi il portale fcinter1908.it ha riportato. Sarà vera? Solo il tempo ce lo dirà. Di sicuro però a Fabregas farebbe non poco piacere iniziare un progetto di questo tipo.