Spezia, Stillitano: «Il nostro sogno è diventare una squadra stabile di Serie A»

Il nuovo Spezia americano del proprietario Thomas Roberts si prepara ad avviare un nuovo ciclo sportivo. Charlie Stillitano, nominato presidente del club bianconero, ha rilasciato un’intervista a Diretta.it per parlare del nuovo progetto. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull’obiettivo Serie A:

«Innanzitutto, l’obiettivo è quello di far diventare lo Spezia una squadra stabile di Serie A. Quindi, il primo step sarà quello di ottenere la promozione, però non abbiamo fretta. Se non succede quest’anno, andrà bene anche il prossimo o quello dopo. L’importante sarà costruire qualcosa che duri, non un fuoco di paglia. C’è spazio per sognare, ma bisogna sempre mantenere i piedi per terra. Il club ha basi solide: staff, allenatore e giocatori sono di valore. E se guardiamo con gli occhi di Tom, anche dal punto di vista commerciale ci sono grandi opportunità».