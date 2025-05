Calabro su Carrarese-Modena: «Gara con stesso peso specifico della trasferta di Palermo»

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Modena, in programma domani alle ore 15:00 al “dei Marmi”. Ecco quanto ripreso da VoceApuana.com:

«In questo momento della stagione ogni squadra, tra infortuni e squalifiche, deve trovare soluzioni per sopperire all’assenza di pedine importanti ma vale anche per il Modena. Mi aspetto un Modena arrabbiato, che verrà qui con l’obiettivo di prendersi a tutti i costi i tre punti per continuare la sua corsa playoff. Il Modena è una compagine di livello, ricca di giocatori esperti, meritano la posizione che ricoprono, e servirà la miglior Carrarese possibile, vicina alla perfezione, se vogliamo avere delle chance di batterli».

Mister Calabro avverte i suoi uomini sull’importanza e delicatezza della partita:

«Post-Sassuolo in conferenza ho detto che sarà come una nostra finale di Champions solo perché è la prossima partita che dovremo disputare. La gara di domenica avrà la stessa importanza e lo stesso peso specifico delle trasferte di Mantova e di Palermo. Personalmente, non sono sorpreso da questa classifica di Serie B: conosco questa categoria e le difficoltà che si celano dietro ogni partita. Infatti, mi aspetto, sia nelle zone alte, sia nelle zone basse, tutto aperto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. La Carrarese sta scrivendo pagine di importanti di storia, e c’è grande voglia di chiudere il capitolo 2024/2025 con un lieto fine»