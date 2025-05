Serie A: botta e risposta tra Cagliari e Udinese, reti bianche in Parma-Como. I risultati parziali

L’Udinese e il Como non intendono soccombere al Cagliari e al Parma, a caccia di punti vitali per archiviare sempre di più il discorso salvezza. Sia allo stadio “Ennio Tardini” che all’Unipol Domus si sono appena conclusi i primi tempi delle partite delle ore 15 valide per la 35esima giornata di Serie A.

I friulani, in casa dei sardi, passano in vantaggio grazie alla rete di Zarraga su assist di Modesto, ma nei minuti successivi i rossoblù pareggiano i conti con l’ennesimo gol stagionale di Zortea. La squadra di mister Chivu, invece, tiene testa alla formazione allenata da Fabregas, che prova a impensierire i ducali in diverse occasioni. Anche gli emiliani hanno provato a sbloccare ma dopo 45 minuti resiste lo 0 a 0.