Primavera 2: a Carini regna l’equilibrio, reti inviolate all’intervallo tra Palermo e Bari

Poche emozioni e tanto timore di osare. Al “Pasqualino Stadium” di Carini termina sul risultato di 0 a 0 il primo tempo della 29ª giornata del Campionato Primavera 2 (Girone B) tra Palermo e Bari. Entrambe le squadre sono obbligate ad ottenere i tre punti per continuare a sperare nei loro rispettivi obiettivi, con i rosanero a caccia della vittoria per inseguire i playoff mentre i pugliesi per tentare di raggiungere la salvezza. In questi primi quarantacinque minuti scarseggiano le occasioni da reti create: la più importante, se non l’unica, è quella avuta da Salvador che, di testa, spara alto e grazia il portiere biancorosso. Per il resto regna l’equilibrio, ma nella ripresa ad entrambe le formazioni serve di più per portare a casa punti preziosi.

Continue Reading