Frosinone-Cittadella, Dal Canto: «Non dobbiamo lasciarci andare a una storia che sembra scritta»

Domani, domenica 4 maggio, il Cittadella è costretto a far risultato in casa del Frosinone per continuare a sperare nell’obiettivo salvezza. Attualmente, i granata sono 19esimi in classifica e non disputerebbero nemmeno i playout, ma grazie alla classifica corta gli uomini di Alessandro Dal Canto hanno ancora delle possibilità per evitare la retrocessione. Il tecnico, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti parole:

«Pensiamo a fare punti a Frosinone per coltivare la speranza di salvezza che abbiamo. La squadra è sempre viva, tre partite sono sufficienti per salvarsi, ma veniamo da un trend negativo di sette partite senza vittorie. La Reggiana era in una situazione simile alla nostra, ha vinto due partite e si è rialzata. Abbiamo subito una grande opportunità, cerchiamo di sfruttarla. In questo momento ci facciamo spostare da un episodio negativo, dobbiamo riuscire a portare gli episodi dalla nostra parte. I mugugni? C’è un’etica di rispetto nelle decisioni, rispondo per tutti. Capisco uno sfogo in un momento delicato di un giocatore, ma deve finire così. Domani dobbiamo avere l’unico obiettivo di non voler lasciarci andare a una storia che sembra scritta. Il calcio all’improvviso regala ciò che nessuno neanche lontanamente si aspetta. Domani potrei cambiare 4-5 giocatori per necessità e per altre valutazioni. Non ho grandi preoccupazioni, la rosa è più che sufficiente per raggiungere la salvezza».