Cesena–Palermo, i convocati rosanero: out Ceccaroni

Il Palermo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sfida esterna contro il Cesena, in programma domani allo stadio “Dino Manuzzi” e valida per la 37ª giornata del campionato di Serie BKT.

Mister Alessio Dionisi dovrà fare a meno di Pietro Ceccaroni, che nelle scorse ore è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla spalla destra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo e non sarà a disposizione per il delicato scontro diretto in terra romagnola. L’elenco completo dei convocati:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

43 Nikolaou

46 Sirigu