Salernitana-Mantova, Marino: «Siamo ancora vivi, la classifica può capovolgersi ad ogni giornata»

Dopo la sconfitta contro lo Spezia nell’ultimo turno, la Salernitana affronterà il Mantova domani pomeriggio, domenica 4 maggio, per riscattarsi e ottenere tre punti vitali in ottica salvezza. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei granata, Pasquale Marino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Dal mio primo giorno qui a Salerno c’è sempre stata consapevolezza di doversela giocare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Non si può pensare di abbandonare la lotta solo perché è arrivata una sconfitta, peraltro contro la terza in classifica e disputando una buona partita. Credo sia un bene tornare a giocare subito dopo pochi giorni. Contro i virgiliani bisogna riversare in campo tutta la rabbia sportiva che c’è in una situazione di classifica difficile ma tutt’altro che compromessa. Bisogna farlo con intelligenza ed equilibrio, perché mancano tre partite e occorre giocarne una alla volta, senza guardare troppo avanti, né badare a cosa succede sugli altri campi. Dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione con personalità e grinta. Siamo più o meno tutte lì, la classifica lì sotto può capovolgersi ad ogni giornata. La volta scorsa con una vittoria siamo usciti dalla zona calda, con una sconfitta ci siamo rientrati e può succedere ancora di tutto con sette squadre in cinque punti. Retrocederà chi avrà più paura di farlo».