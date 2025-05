Serie A: Udinese e Como vincono a Cagliari e a Parma. I risultati finali e la classifica aggiornata

Nonostante una salvezza già conquistata in precedenza, l’Udinese e Como non fanno sconti e vietano al Cagliari e al Parma di consolidare scongiurare sempre di più il rischio retrocessione. All’Unipol Arena i bianconeri trionfano 1-2 sui rossoblù, mentre gli uomini di Cesc Fabregas espugnano l’Ennio Tardini col risultato di 0-1.

Partita vivace e frizzante in terra sarda da parte dei friulani, che passano in vantaggio al 27′ con Zarraga su assist di Modesto. Subito dopo arriva la risposta di Zortea, che riporta dunque il risultato sulla parità. Nella ripresa, però, è l’Udinese a fare la partita, mettendo il Cagliari in difficoltà. E al 67′, innescato da Kamara, Kristensen sigla il gol vittoria.

Continua a stupire la formazione lombarda, che mette in difficoltà la squadra ducale nella prima frazione di gioco. Nella seconda parte della ripresa, l’assist di Douvikas per Strefezza permette ai lariani di trionfare in casa del Parma, che dovrà ottenere la salvezza aritmetica nelle prossime e ultime tre giornate.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli – 74 punti

Inter – 71 punti

Atalanta – 65 punti

Juventus – 62 punti

Bologna – 61 punti

Roma – 60 punti

Lazio – 60 punti

Fiorentina – 59 punti

Milan – 54 punti

Udinese – 46 punti*

Como – 45 punti*

Torino – 44 punti*

Genoa – 39 punti

Cagliari – 33 punti*

Verona – 32 punti

Parma – 32 punti*

Lecce – 27 punti

Venezia – 26 punti*

Empoli – 25 punti

Monza – 15 punti

*Una partita in più