Primavera 2: solo 0 a 0 contro il Bari, il Palermo manca l’accesso ai playoff

Il Palermo Primavera non va oltre lo 0 a 0 contro il Bari ed esce matematicamente fuori dalla lotta playoff. Al “Pasqualino Stadium” di Carini, i baby rosanero, nel match valido per la 29esima e penultima giornata del campionato Primavera 2 (Girone B) ottengono un solo punto e, per via dei risultati dagli altri campi, giocherà l’ultimo turno senza obiettivi raggiungibili: decisiva la vittoria del Pescara per 1-2 sul campo dell’Ascoli, che tiene il Palermo lontano di quattro punti dal quinto posto.

Primo tempo abbastanza equilibrato, in cui le due formazioni si annullano a vicenda e senza rendersi veramente pericolose. L’unica chance vera e propria arriva a ridosso del duplice fischio quando, su un cross proveniente dalla destra, Salvador colpisce di testa e grazia il portiere avversario. Nella ripresa i ritmi provano a vivacizzarsi di più, ma entrambe le difese lavorano attentamente e respingono i timidi attacchi. Per i rosanero, decisivo Cutrona che prima salva su Spadavecchia e, verso la fine, si supera con un super intervento in due tempi su Persia.

RISULTATI

Palermo-Bari 0-0

Ascoli-Pescara 1-2

Avellino-Perugia 3-1

Benevento-Napoli 0-1

Crotone-Monopoli 0-2

Pisa-Spezia 1-2

Salernitana-Cosenza 2-3

Ternana-Frosinone 0-0

CLASSIFICA

Frosinone 63

Ascoli 56

Napoli 55

Ternana 53

Pescara 44

Pisa 42

Benevento 40

Palermo 40

Cosenza 40

Spezia 37

Avellino 31

Salernitana 31

Perugia 29

Bari 28

Crotone 27

Monopoli 25