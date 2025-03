Spezia, Reca: «Ad inizio stagione il nostro unico pensiero era la salvezza, ora vogliamo la A»

Lo Spezia continua a volare, sospinto dall’entusiasmo dopo la vittoria contro il Pisa. I tre punti conquistati al Picco hanno accorciato le distanze proprio dai toscani, ora avanti di sole tre lunghezze e ancora in piena zona promozione diretta. La squadra di Luca D’Angelo sta vivendo una stagione sopra le aspettative e tra i protagonisti assoluti c’è Arkadiusz Reca.

L’esterno polacco, classe 1995, ha parlato ai microfoni del sito Przeglad Sportowy, rivelando il segreto della sua ritrovata integrità fisica e facendo chiarezza sul proprio futuro. Le sue dichiarazioni, riprese da CalcioSpezia.it, raccontano il percorso che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per la squadra ligure.

Il segreto della continuità: «Ho trovato la causa degli infortuni»

Negli ultimi anni, Reca è stato spesso fermato da problemi fisici, ma questa stagione sta finalmente trovando una continuità che gli era mancata in passato. “Ho avuto diversi infortuni che mi hanno impedito di mantenere costantemente una buona forma fisica. Ogni volta che raggiungevo il mio massimo livello, subito dopo si verificava un infortunio. Ci ho pensato a lungo e credo di aver finalmente trovato la causa. Questa è la prima stagione dopo molto tempo in cui non ho avuto grossi problemi fisici”, ha spiegato.

La svolta mentale: «L’aiuto di uno psicologo è stato fondamentale»

Una delle chiavi del suo nuovo stato di forma non è solo fisica, ma anche mentale. Il giocatore ha infatti ammesso di aver trovato grande beneficio nell’affiancamento di uno psicologo. «Consiglio ai calciatori più giovani di lavorare individualmente con uno specialista. Anche solo parlare con qualcuno porta ottimi risultati. Ne avevo davvero bisogno. Dopo le prime lezioni ho capito subito che era la scelta giusta e da quel momento non ho più avuto infortuni. In precedenza avevo cercato le cause in molti altri fattori, ma solo il supporto mentale mi ha aiutato a superare questo problema».

Spezia da sogno: “Adesso la Serie A è un obiettivo”

Lo Spezia ha iniziato la stagione con l’obiettivo di salvarsi, ma i risultati ottenuti hanno alzato l’asticella. «Sapevamo come avevamo chiuso la scorsa stagione, lottando fino all’ultimo turno per non retrocedere. All’inizio di quest’anno il nostro unico pensiero era la salvezza, ma fin dalle prime amichevoli abbiamo visto che la squadra aveva qualcosa in più. Con il passare del tempo siamo diventati sempre più forti e oggi ci troviamo in una posizione di classifica fantastica», ha dichiarato Reca.

Ora lo Spezia si trova in piena corsa per la promozione in Serie A e l’esterno polacco sogna un grande regalo per i tifosi: »L’obiettivo Serie A è entrato nelle nostre teste. Ora dobbiamo solo continuare così e lottare fino alla fine».