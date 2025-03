Palermo-Cremonese, le quote del big match: equilibrio tra i bookmaker

Venerdì sera, allo stadio Renzo Barbera, andrà in scena Palermo-Cremonese, il big match che aprirà la 30ª giornata di Serie B. Due squadre in piena lotta per il miglior piazzamento nei playoff, pronte a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia spettacolare.

Il Palermo, guidato da Alessio Dionisi, arriva all’appuntamento con una striscia positiva di 5 risultati utili consecutivi e la voglia di dare continuità alla propria corsa. Dall’altra parte, la Cremonese, tra le formazioni più attrezzate per il salto di categoria, cercherà di imporsi in trasferta per consolidare la propria posizione.

Le quote dei bookmaker per Palermo-Cremonese

Ecco le migliori quote per il match offerte dai principali operatori di scommesse:

Snai: 1 (2.65) – X (2.95) – 2 (2.75)

Betfair: 1 (2.60) – X (3.00) – 2 (2.80)

Lottomatica: 1 (2.65) – X (2.95) – 2 (2.80)

888sport: 1 (2.60) – X (3.00) – 2 (2.95)

LeoVegas: 1 (2.55) – X (2.95) – 2 (2.90)

Il segno “1”, che indica la vittoria del Palermo, oscilla tra 2.55 e 2.65, con la quota più alta offerta da Snai e Lottomatica.

Il pareggio “X” è quotato al massimo 3.00 da Betfair e 888sport, rendendolo il miglior bookmaker per puntare su questa opzione.

Il segno “2”, che rappresenta il successo della Cremonese, ha il valore più alto su 888sport (2.95), seguita da LeoVegas (2.90).

Previsioni e aspettative

Con entrambe le squadre determinate a conquistare punti pesanti per la zona playoff, si prevede una partita combattuta, con un equilibrio che si riflette nelle quote. Il Palermo, spinto dal calore del Renzo Barbera, cercherà di sfruttare il fattore casa, mentre la Cremonese punterà sulla qualità della sua rosa per ottenere un risultato positivo.

Chi avrà la meglio? Venerdì sera lo scopriremo in una sfida che potrebbe dire molto sul finale di stagione di entrambe le squadre.