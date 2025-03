Meteo Palermo: condizioni favorevoli per il big match contro la Cremonese

Venerdì sera alle 20:30, il Renzo Barbera sarà il palcoscenico del big match tra Palermo e Cremonese, valido per la 30ª giornata di Serie B. Le condizioni meteo sembrano promettere una serata ideale per il calcio, con cielo sereno e temperature gradevoli.

Palermo-Cremonese: biglietti in vendita. Info e prezzi

Previsioni meteo per la giornata

Durante il giorno, Palermo sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che toccheranno i 22.7°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da Sud con intensità forte, con raffiche tra i 38 e i 45 km/h, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Il meteo alle 20:30, ora della partita

Quando le squadre scenderanno in campo, la temperatura sarà di circa 18°C, con una leggera diminuzione nel corso della serata. Il cielo sarà sereno con qualche velatura, mentre il vento cambierà direzione provenendo da Sud-Ovest (SW) con una velocità moderata tra i 17 e i 26 km/h.

Condizioni ideali per una grande sfida

La visibilità sarà ottima (superiore ai 10 km) e non sono previste precipitazioni. Il vento, pur presente, non dovrebbe incidere in maniera significativa sul gioco. Il pubblico del Barbera potrà quindi godersi un match di alto livello in condizioni climatiche perfette.

Con una serata mite e senza intoppi meteorologici, tutto è pronto per una sfida che promette spettacolo tra due squadre in lotta per il miglior piazzamento nei playoff.