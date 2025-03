Catanzaro, Brighenti: «La Cremonese ci ha dato una lezione. In B se abbassi l’attenzione vieni punito»

Dopo la pesante sconfitta contro la Cremonese, il Catanzaro vuole subito rialzare la testa e il derby contro il Cosenza rappresenta l’occasione perfetta per farlo. Lo sa bene Nicolò Brighenti, esperto difensore giallorosso, che ai microfoni di 11 in Campo, trasmissione in onda su LaCNews, ha analizzato il KO dell’ultima giornata e caricato l’ambiente in vista della sfida contro i rossoblù.

Le sue parole, riprese da PassioneCatanzaro, mostrano un gruppo consapevole degli errori commessi, ma pronto a ripartire subito.

Lezione dalla Cremonese: «Appena abbassi l’attenzione, prendi le bastonate»

Brighenti non cerca alibi: la Cremonese ha dominato la partita, ma il Catanzaro ci ha messo del suo. «È stata una giornata no e, anche per demeriti nostri, la partita si è incanalata nella maniera sbagliata. Il primo tempo è stato più equilibrato, poi episodi sfavorevoli ci hanno condizionato. La lezione da imparare è che in Serie B, se abbassi la presa e l’attenzione anche solo per un attimo, vieni punito pesantemente», ha spiegato il difensore.

Derby per il riscatto: “Arriva nel momento giusto”

La sconfitta contro la Cremonese ha inevitabilmente lasciato il segno, ma potrebbe rivelarsi un campanello d’allarme utile. Il Catanzaro, infatti, avrà subito l’opportunità di rispondere sul campo in una partita sentita come il derby contro il Cosenza.

«Questa sconfitta arriva nel momento giusto, ovvero prima del derby. È una grande occasione per riscattarci, sia a livello di classifica sia per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi», ha sottolineato Brighenti. Il difensore, però, tiene a precisare che l’agonismo non deve sfociare in altro: «Mi auguro innanzitutto che sia una partita dove a prevalere siano la sportività e il rispetto».