Cremonese verso il Palermo: Vazquez tenta il recupero

La Cremonese si prepara alla sfida contro il Palermo, in un match che si preannuncia delicato e ricco di emozioni. Dopo il successo convincente contro il Catanzaro, l’entusiasmo in casa grigiorossa è alto, ma resta un’incognita legata alle condizioni di Franco Vázquez.

Il “Mudo” spera nel rientro, ma resta difficile

L’argentino sta lavorando per recuperare da un infortunio che ha coinvolto zigomo e mandibola, un problema che ne ha rallentato il rientro in campo. Secondo quanto riportato da La Provincia, lo staff medico della Cremonese sta cercando di accelerare i tempi per permettergli almeno una convocazione per il match del Renzo Barbera.

Tuttavia, la sua presenza in campo resta in forte dubbio. Se dovesse farcela, sarebbe comunque costretto a indossare una maschera protettiva per evitare rischi.