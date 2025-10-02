Serie B, Spezia-Palermo: quote in equilibrio per i bookmaker, sfida da tripla

La sfida tra Spezia e Palermo, in programma sabato 4 ottobre alle 17:15 allo stadio “Picco”, si presenta come uno degli incontri più equilibrati della sesta giornata di Serie B. A confermarlo sono le valutazioni dei bookmaker, che vedono i rosanero leggermente favoriti, ma con margini minimi rispetto ai liguri.

Palermo imbattuto e favorito per la promozione: i bookmaker spingono Inzaghi

Ecco il dettaglio delle quote agenzia per agenzia:

Betsson: 1 a 2.52, X a 3.15, 2 a 2.72

Sisal: 1 a 2.60, X a 3.00, 2 a 2.80

Snai: 1 a 2.55, X a 3.15, 2 a 2.80

Bet365: 1 a 2.70, X a 3.00, 2 a 2.70

Marathonbet: 1 a 2.65, X a 3.15, 2 a 2.80

LeoVegas: 1 a 2.43, X a 3.05, 2 a 2.88

AdmiralBet: 1 a 2.55, X a 3.15, 2 a 2.70

Lottomatica: 1 a 2.60, X a 3.10, 2 a 2.75

NetBet: 1 a 2.55, X a 3.30, 2 a 2.72

888sport: 1 a 2.40, X a 3.05, 2 a 2.85

Betfair: 1 a 2.70, X a 3.00, 2 a 2.80

Il quadro complessivo evidenzia un sostanziale equilibrio: la vittoria dello Spezia oscilla tra 2.40 e 2.70, il pareggio si muove tra 3.00 e 3.30, mentre il successo del Palermo varia da 2.70 a 2.88.

Numeri che testimoniano come la partita sia considerata da tutti gli operatori una vera e propria “tripla”, con margini sottilissimi e nessun favorito netto. Lo Spezia di D’Angelo è alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre il Palermo di Inzaghi, ancora imbattuto, proverà a confermarsi come una delle principali candidate alla promozione.