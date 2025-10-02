Serie B, Spezia-Palermo: le previsioni meteo del “Picco”

Condizioni variabili e rischio pioggia per Spezia-Palermo, in programma sabato 4 ottobre alle 17:15 allo stadio “Picco”. Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e vento in aumento nel corso delle ore, con un peggioramento atteso in serata.

Al fischio d’inizio (17:15) sono previste temperature intorno ai 19 gradi, cielo parzialmente nuvoloso e venti da sud-sud-est fino a 40 km/h. La visibilità sarà buona e non sono attese precipitazioni durante lo svolgimento del match.

Tuttavia, dalla tarda serata il quadro cambierà: dopo le 20:00 il vento potrà toccare i 60 km/h, mentre dalle 23:00 sono attese le prime piogge (0,8 mm) con intensificazione nella notte, quando le raffiche potranno superare i 100 km/h e la quota neve scenderà fino a 3430 metri.

In sintesi, la gara dovrebbe disputarsi in condizioni accettabili, ma con vento moderato a disturbare le giocate aeree e possibili cambiamenti meteo sul finale. Il vero peggioramento è atteso solo a partita conclusa.